09 ноября 2024
08 ноября 2024

Мизулина заявила, что у сбежавшего из Перми педофила нет шансов уйти от правосудия

Мизулина: сбежавшего педофила из Перми в Азербайджан выдаст любая страна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки обратились за помощью к Екатерине Мизулиной
Пермяки обратились за помощью к Екатерине Мизулиной Фото:

Побег одного из банды пермских педофилов в Азербайджан — не лучшая идея. Злоумышленника выдаст любая страна, уверена глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«СМИ пишут, что один из пермских педофилов якобы улетел в Махачкалу, чтобы оттуда добраться до Азербайджана. Не лучшая идея. Любая страна выдаст за подобные преступления, даже в текущей ситуации», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. При этом общественница назвала загадкой причину, по которой педофила не арестовали, когда история получила массовую огласку.

Днем ранее на банду злоумышленников Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Побег одного из банды пермских педофилов в Азербайджан — не лучшая идея. Злоумышленника выдаст любая страна, уверена глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «СМИ пишут, что один из пермских педофилов якобы улетел в Махачкалу, чтобы оттуда добраться до Азербайджана. Не лучшая идея. Любая страна выдаст за подобные преступления, даже в текущей ситуации», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. При этом общественница назвала загадкой причину, по которой педофила не арестовали, когда история получила массовую огласку. Днем ранее на банду злоумышленников Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...