На Украине начали вывозить школьниц на фоне слухов о мобилизации женщин

На Украине наблюдается тенденция, когда родители стремятся отправить своих дочерей школьного возраста за границу на фоне опасений о возможной мобилизации женщин как в армейские ряды, так и на выполнение тыловых работ. Об этом сообщил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в интервью агентству УНИАН.
«В последнее время мы видим, что и девушки стали объектом таких же мер (вывоз несовершеннолетних из страны — прим. URA.RU). Это новый и необычный тренд. Теперь родители и девочек активно занимаются их эвакуацией для обучения за рубежом», — отметил он.
Мобилизация на Украине в скором времени может «уйти в минус». Об этом в октябре говорил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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