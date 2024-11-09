09 ноября 2024

На Украине начали вывозить школьниц на фоне слухов о мобилизации женщин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские родители боятся, что их детей мобилизуют при достижении 18-летнего возраста, пишет УНИАН
Украинские родители боятся, что их детей мобилизуют при достижении 18-летнего возраста, пишет УНИАН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине наблюдается тенденция, когда родители стремятся отправить своих дочерей школьного возраста за границу на фоне опасений о возможной мобилизации женщин как в армейские ряды, так и на выполнение тыловых работ. Об этом сообщил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в интервью агентству УНИАН.

«В последнее время мы видим, что и девушки стали объектом таких же мер (вывоз несовершеннолетних из страны — прим. URA.RU). Это новый и необычный тренд. Теперь родители и девочек активно занимаются их эвакуацией для обучения за рубежом», — отметил он.

Мобилизация на Украине в скором времени может «уйти в минус». Об этом в октябре говорил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине наблюдается тенденция, когда родители стремятся отправить своих дочерей школьного возраста за границу на фоне опасений о возможной мобилизации женщин как в армейские ряды, так и на выполнение тыловых работ. Об этом сообщил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в интервью агентству УНИАН. «В последнее время мы видим, что и девушки стали объектом таких же мер (вывоз несовершеннолетних из страны — прим. URA.RU). Это новый и необычный тренд. Теперь родители и девочек активно занимаются их эвакуацией для обучения за рубежом», — отметил он. Мобилизация на Украине в скором времени может «уйти в минус». Об этом в октябре говорил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...