Сырский предупредил США о готовящемся обострении из-за наступления РФ

10 ноября 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Сырский поблагодарил партнеров за поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВС Украины, провел телефонные переговоры с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. Он предупредил США об обострении обстановки из-за наступления России. Об этом сообщается на странице Генштаба. «В начале беседы я доложил американскому коллеге о текущей ситуации на линии фронта. Положение остается напряженным и продолжает ухудшаться. Противник применяет свое численное превосходство для осуществления наступательных операций, сосредотачивая усилия в районе Покровска и Курахово», — сообщил Сырский. Генерал ВСУ упомянул в разговоре слухи о подготовке северокорейских военных к участию на стороне России в военных действиях. Он также выразил благодарность американским партнерам за непрекращающуюся поддержку Украины. Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил КНДР в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят противоречивую информации по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВС Украины, провел телефонные переговоры с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. Он предупредил США об обострении обстановки из-за наступления России. Об этом сообщается на странице Генштаба. «В начале беседы я доложил американскому коллеге о текущей ситуации на линии фронта. Положение остается напряженным и продолжает ухудшаться. Противник применяет свое численное превосходство для осуществления наступательных операций, сосредотачивая усилия в районе Покровска и Курахово», — сообщил Сырский. Генерал ВСУ упомянул в разговоре слухи о подготовке северокорейских военных к участию на стороне России в военных действиях. Он также выразил благодарность американским партнерам за непрекращающуюся поддержку Украины. Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил КНДР в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят противоречивую информации по этому поводу.