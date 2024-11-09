09 ноября 2024

Сырский предупредил США о готовящемся обострении из-за наступления РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Сырский поблагодарил партнеров за поддержку Украины Фото:

Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВС Украины, провел телефонные переговоры с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. Он предупредил США об обострении обстановки из-за наступления России. Об этом сообщается на странице Генштаба.

«В начале беседы я доложил американскому коллеге о текущей ситуации на линии фронта. Положение остается напряженным и продолжает ухудшаться. Противник применяет свое численное превосходство для осуществления наступательных операций, сосредотачивая усилия в районе Покровска и Курахово», — сообщил Сырский.

Генерал ВСУ упомянул в разговоре слухи о подготовке северокорейских военных к участию на стороне России в военных действиях. Он также выразил благодарность американским партнерам за непрекращающуюся поддержку Украины.

Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил КНДР в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят противоречивую информации по этому поводу.

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Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВС Украины, провел телефонные переговоры с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. Он предупредил США об обострении обстановки из-за наступления России. Об этом сообщается на странице Генштаба. «В начале беседы я доложил американскому коллеге о текущей ситуации на линии фронта. Положение остается напряженным и продолжает ухудшаться. Противник применяет свое численное превосходство для осуществления наступательных операций, сосредотачивая усилия в районе Покровска и Курахово», — сообщил Сырский. Генерал ВСУ упомянул в разговоре слухи о подготовке северокорейских военных к участию на стороне России в военных действиях. Он также выразил благодарность американским партнерам за непрекращающуюся поддержку Украины. Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил КНДР в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят противоречивую информации по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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