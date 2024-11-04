Госдеп насчитал 10 тысяч военных КНДР в Курской области

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о перемещении 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. Соответствующее заявление он сделал на брифинге для журналистов.
«По нашим данным, около 10 тысяч военнослужащих уже прибыли под Курск и могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время», — заявил Миллер. Он отметил, что осведомлен о публикациях, касающихся участия северокорейских военных в конфликтах на территории Курской области, однако подтвердить эту информацию пока не может.
Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу.
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