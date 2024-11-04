04 ноября 2024

Госдеп насчитал 10 тысяч военных КНДР в Курской области

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Госдеп не смог подтвердить информацию об участии военных КНДР в конфликте на Украине
Госдеп не смог подтвердить информацию об участии военных КНДР в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о перемещении 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. Соответствующее заявление он сделал на брифинге для журналистов.

«По нашим данным, около 10 тысяч военнослужащих уже прибыли под Курск и могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время», — заявил Миллер. Он отметил, что осведомлен о публикациях, касающихся участия северокорейских военных в конфликтах на территории Курской области, однако подтвердить эту информацию пока не может.

Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу.

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о перемещении 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. Соответствующее заявление он сделал на брифинге для журналистов. «По нашим данным, около 10 тысяч военнослужащих уже прибыли под Курск и могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время», — заявил Миллер. Он отметил, что осведомлен о публикациях, касающихся участия северокорейских военных в конфликтах на территории Курской области, однако подтвердить эту информацию пока не может. Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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