Газманов откровенно высказался по поводу выступления в Челябинске

Российский певец Олег Газманов поделился впечатлениями от своего выступления в Челябинске на Русском экономическом форуме (РЭФ), акцентируя внимание на важности музыки в процессе масштабных форумов. Он отметил, что песня способствует объединению и поддержанию духа в сложных экономических условиях. Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Внешняя среда стремительно меняется, а российская экономика успешно адаптируется. И в этих изменениях именно песня во все времена объединяет нас, поддерживает мотивационный дух и является прекрасным дополнением содержательных обсуждений», — заявил Газманов.
Он заметил, что федеральные эксперты, экономисты, промышленники и законодатели, которые стали зрителями на РЭФ, подпевали. Газманов подчеркнул, что к моменту исполнения песни «Есаул» стало очевидно: после дискуссионных сессий пришло время петь. Также артист пригласил всех на Русский экономический форум 2025 года.
Как сообщало URA.RU ранее, Газманов начал выступление в Челябинске с песни «Русский мир». Он стал хедлайнером культурной программы мероприятия.
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