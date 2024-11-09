Газманов откровенно высказался по поводу выступления в Челябинске

Газманов отметил после РЭФ в Челябинске, что важно поддерживать дух песней

10 ноября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Олег Газманов поделился впечатлениями от выступления на РЭФ-2024 в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский певец Олег Газманов поделился впечатлениями от своего выступления в Челябинске на Русском экономическом форуме (РЭФ), акцентируя внимание на важности музыки в процессе масштабных форумов. Он отметил, что песня способствует объединению и поддержанию духа в сложных экономических условиях. Об этом артист написал в своем telegram-канале. «Внешняя среда стремительно меняется, а российская экономика успешно адаптируется. И в этих изменениях именно песня во все времена объединяет нас, поддерживает мотивационный дух и является прекрасным дополнением содержательных обсуждений», — заявил Газманов. Он заметил, что федеральные эксперты, экономисты, промышленники и законодатели, которые стали зрителями на РЭФ, подпевали. Газманов подчеркнул, что к моменту исполнения песни «Есаул» стало очевидно: после дискуссионных сессий пришло время петь. Также артист пригласил всех на Русский экономический форум 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, Газманов начал выступление в Челябинске с песни «Русский мир». Он стал хедлайнером культурной программы мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Олег Газманов поделился впечатлениями от своего выступления в Челябинске на Русском экономическом форуме (РЭФ), акцентируя внимание на важности музыки в процессе масштабных форумов. Он отметил, что песня способствует объединению и поддержанию духа в сложных экономических условиях. Об этом артист написал в своем telegram-канале. «Внешняя среда стремительно меняется, а российская экономика успешно адаптируется. И в этих изменениях именно песня во все времена объединяет нас, поддерживает мотивационный дух и является прекрасным дополнением содержательных обсуждений», — заявил Газманов. Он заметил, что федеральные эксперты, экономисты, промышленники и законодатели, которые стали зрителями на РЭФ, подпевали. Газманов подчеркнул, что к моменту исполнения песни «Есаул» стало очевидно: после дискуссионных сессий пришло время петь. Также артист пригласил всех на Русский экономический форум 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, Газманов начал выступление в Челябинске с песни «Русский мир». Он стал хедлайнером культурной программы мероприятия.