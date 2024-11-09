09 ноября 2024

В Челябинской области для грузовиков и автобусов закрыли участок трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за непогоды большегрузам и автобусам запретили выезжать на трассу Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для движения автобусов и грузового транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение вступило в силу с 00:30 10 ноября 2024 года и касается сектора дороги от 1548 до 1835 км — от границы региона с Башкирией до Чебаркульского района. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.

«Причиной введения ограничения является сильный снег, гололедица, плохая видимость. В связи с закрытием участка трассы личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. Инспекторы готовы оказать помощь водителям в любую минуту», — подчеркнули в ведомстве.

Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Автомобилистов призвали не совершать рискованных маневров и по возможности отказаться от поездок.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», наиболее сложная обстановка фиксируется около Кропачево и Сима. Очевидцы в социальный сетях отмечают, сильный снег идет в Ашинском районе.

Как сообщало URA.RU ранее, днем 9 ноября на федеральной трассе М-5 сложилась непростая дорожная обстановка в направлении Уфы. На место были направлены дополнительные экипажи ДПС.

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Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для движения автобусов и грузового транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение вступило в силу с 00:30 10 ноября 2024 года и касается сектора дороги от 1548 до 1835 км — от границы региона с Башкирией до Чебаркульского района. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Причиной введения ограничения является сильный снег, гололедица, плохая видимость. В связи с закрытием участка трассы личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. Инспекторы готовы оказать помощь водителям в любую минуту», — подчеркнули в ведомстве. Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Автомобилистов призвали не совершать рискованных маневров и по возможности отказаться от поездок. По данным сервиса «Яндекс. Карты», наиболее сложная обстановка фиксируется около Кропачево и Сима. Очевидцы в социальный сетях отмечают, сильный снег идет в Ашинском районе. Как сообщало URA.RU ранее, днем 9 ноября на федеральной трассе М-5 сложилась непростая дорожная обстановка в направлении Уфы. На место были направлены дополнительные экипажи ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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