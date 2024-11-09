Путин испортил бизнес завозчикам нелегалов в Россию: какие законы одобрил президент

Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

10 ноября 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал законы, которые серьезно усложнили жизнь нелегалам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, которые касаются внешнеэкономических отношений, миграционной политики государства, наставнической деятельности, патриотизма и родительских прав. О том, какие актуальные изменения внесены в ряд сфер — в материале URA.RU. Партнерство с КНДР Россия и КНДР договорились по ряду важных направлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был завизирован 19 июня главами двух государств в Пхеньяне. Документ касается взаимопомощи в случае угрозы вооруженной агрессии. Также соглашение предполагает совместную борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, а также расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях. Контроль в отношении мигрантов Также глава государства подписал закон, запрещающий передавать третьим лицам обязанности и права по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Если раньше организовать испытания на договорной основе имели право и сторонние лица, то теперь сертификат о владении русским языком смогут выдавать только госучреждения. Теперь мигранты смогут пройти экзамены только в государственных учреждениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом президент России ужесточил наказание при совершении преступления лицами, находящимся в стране без законных на то оснований. Согласно опубликованному документу, дополнения внесены в часть первую статьи 63 УК РФ. Принимаемые меры будут более суровы не только по отношению к нелегалам, но и тем, что способствует им в перемещении. Теперь, за организацию незаконной миграции у граждан будут конфисковывать деньги и имущество. Соответствующий нормативно-правовой акт дополнил перечень нарушений закона, совершение которых влечет эти меры по статье 322.1 УК РФ. Владимир Путин подписал закон и о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Согласно ему, основанием для ограничения ресурсов Роскомнадзором выступает решение генерального прокурора РФ или его заместителя. Наставничество и традиции Президент завизировал федеральный закон, вводящий в Трудовой кодекс РФ понятие «наставничество» как форму дополнительной работы с положенной за нее доплатой. Условия наставничества, включая его содержание, сроки и форму выполнения, теперь должны быть четко прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Размеры и условия выплат стимулирующего характера будут определены в рамках коллективных договоров, соглашений или локальных нормативных актов. Для наставничества прописали четкие условия в рамках трудового законодательства Фото: Илья Московец © URA.RU Еще один федеральный закон предусматривает внесение имен погибших при защите Отечества, включая Героев Российской Федерации, в почетные списки кадетских корпусов и училищ. Дополнительно новый нормативно-правовой акт определяет полномочия МЧС в области увековечивания памяти погибших. В частности, они касаются учета погибших сотрудников, участия в выяснении судеб пропавших без вести и порядка издания книг Памяти в системе министерства. Родителей освободят от ареста Еще один подписанный президентом закон запрещает арестовывать матерей детей-инвалидов и отцов-одиночек. Сейчас к этой категории относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, беременные, инвалиды I и II групп. Ранее эту инициативу на пленарном заседании поддержал Совет Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, которые касаются внешнеэкономических отношений, миграционной политики государства, наставнической деятельности, патриотизма и родительских прав. О том, какие актуальные изменения внесены в ряд сфер — в материале URA.RU. Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был завизирован 19 июня главами двух государств в Пхеньяне. Документ касается взаимопомощи в случае угрозы вооруженной агрессии. Также соглашение предполагает совместную борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, а также расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях. Также глава государства подписал закон, запрещающий передавать третьим лицам обязанности и права по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Если раньше организовать испытания на договорной основе имели право и сторонние лица, то теперь сертификат о владении русским языком смогут выдавать только госучреждения. При этом президент России ужесточил наказание при совершении преступления лицами, находящимся в стране без законных на то оснований. Согласно опубликованному документу, дополнения внесены в часть первую статьи 63 УК РФ. Принимаемые меры будут более суровы не только по отношению к нелегалам, но и тем, что способствует им в перемещении. Теперь, за организацию незаконной миграции у граждан будут конфисковывать деньги и имущество. Соответствующий нормативно-правовой акт дополнил перечень нарушений закона, совершение которых влечет эти меры по статье 322.1 УК РФ. Владимир Путин подписал закон и о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Согласно ему, основанием для ограничения ресурсов Роскомнадзором выступает решение генерального прокурора РФ или его заместителя. Президент завизировал федеральный закон, вводящий в Трудовой кодекс РФ понятие «наставничество» как форму дополнительной работы с положенной за нее доплатой. Условия наставничества, включая его содержание, сроки и форму выполнения, теперь должны быть четко прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Размеры и условия выплат стимулирующего характера будут определены в рамках коллективных договоров, соглашений или локальных нормативных актов. Еще один федеральный закон предусматривает внесение имен погибших при защите Отечества, включая Героев Российской Федерации, в почетные списки кадетских корпусов и училищ. Дополнительно новый нормативно-правовой акт определяет полномочия МЧС в области увековечивания памяти погибших. В частности, они касаются учета погибших сотрудников, участия в выяснении судеб пропавших без вести и порядка издания книг Памяти в системе министерства. Еще один подписанный президентом закон запрещает арестовывать матерей детей-инвалидов и отцов-одиночек. Сейчас к этой категории относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, беременные, инвалиды I и II групп. Ранее эту инициативу на пленарном заседании поддержал Совет Федерации.