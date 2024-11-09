Путин разрешил конфисковывать деньги и имущество у привозящих нелегалов в Россию

За организацию незаконной миграции у преступников будут конфисковывать деньги и имущество. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Документ дополняет перечень нарушений закона, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений. Ранее проект был принят Советом Федерации в ходе 578-го заседания.
Также Путин ужесточил условия сдачи экзаменов для мигрантов и ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документы были опубликованы вечером 9 ноября.
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