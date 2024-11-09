09 ноября 2024

«Уже Трампа кинул»: в Раде рассказали, как Зеленский подставил будущего главу США в день выборов

Дубинский: Зеленский приготовил неприятный сюрприз для Трампа в день выборов
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Зеленский показал свое нежелание идти к переговорам, считает Дубинский
Зеленский показал свое нежелание идти к переговорам, считает Дубинский Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Украинский лидер Владимир Зеленский неприятно удивил избранного президента США Дональда Трампа, введя военное положение в день выборов, 5 ноября. Такую оценку дал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский Трампа уже кинул... А как ты попробуешь (закончить конфликт на Украине — прим. URA.RU), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал „не хочу и не буду“, — прокомментировал Дубинский решение президента Украины в своем telegram-канале.

Ранее депутат Рады обратился к Зеленскому по поводу ситуации на фронте. По словам Дубинского, украинский лидер не в состоянии стабилизировать состояние армии на передовой, не говоря о возвращении ранее подконтрольных Киеву территорий.

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Украинский лидер Владимир Зеленский неприятно удивил избранного президента США Дональда Трампа, введя военное положение в день выборов, 5 ноября. Такую оценку дал депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Зеленский Трампа уже кинул... А как ты попробуешь (закончить конфликт на Украине — прим. URA.RU), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал „не хочу и не буду“, — прокомментировал Дубинский решение президента Украины в своем telegram-канале. Ранее депутат Рады обратился к Зеленскому по поводу ситуации на фронте. По словам Дубинского, украинский лидер не в состоянии стабилизировать состояние армии на передовой, не говоря о возвращении ранее подконтрольных Киеву территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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