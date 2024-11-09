«Уже Трампа кинул»: в Раде рассказали, как Зеленский подставил будущего главу США в день выборов

Украинский лидер Владимир Зеленский неприятно удивил избранного президента США Дональда Трампа, введя военное положение в день выборов, 5 ноября. Такую оценку дал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Зеленский Трампа уже кинул... А как ты попробуешь (закончить конфликт на Украине — прим. URA.RU), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал „не хочу и не буду“, — прокомментировал Дубинский решение президента Украины в своем telegram-канале.
Ранее депутат Рады обратился к Зеленскому по поводу ситуации на фронте. По словам Дубинского, украинский лидер не в состоянии стабилизировать состояние армии на передовой, не говоря о возвращении ранее подконтрольных Киеву территорий.
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