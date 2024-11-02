Депутат Рады Дубинский обратился к Зеленскому после слов об окончании конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский не способен даже стабилизировать состояние ВСУ на фронте, не говоря уже о возвращении ранее подконтрольных Киеву территорий. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя слова Зеленского об отказе Украины идти на любые компромиссы с Россией.
«Не знаю, что там получится или не получится у [экс-главы США Дональда] Трампа, но уже сейчас Зеленский не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории», — заявил Дубинский в своем telegram-канале.
Ранее Трамп заявил, что в случае избрания на пост президента США, планирует найти компромиссное решение для достижения мира на Украине. Однако Зеленский отметил, что ни при каких обстоятельствах он не сможет заставить Киев согласиться на территориальные уступки в пользу России.
Также 30 октября Владимир Зеленский выразил опасения относительно возможного прекращения военной поддержки со стороны США, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах. Украинский лидер подчеркнул, что в таком случае страна располагает собственным «внутренним планом по укреплению своих позиций». Он также подчеркнул, что ВСУ имеют право отступать с передовой из-за нехватки военных.
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