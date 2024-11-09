Команда «Вашингтон Кэпиталз» сыграла в гостях против «Сент-Луис Блюз» в одном из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ходе первого периода матча российский нападающий и капитан «Вашингтона», Александр Овечкин, применил мощный силовой прием к канадскому форварду «Сент-Луиса» Джордану Кайру.
В результате этого действия Кайру потерял равновесие и упал на лед, но вскоре поднялся и продолжил участие в игре. Перед этой встречей с «Блюз», Овечкин зафиксировал в своем активе 16 очков, которые включали 8 голов и 8 результативных передач, за 13 матчей текущего сезона 2024/25 НХЛ. Трансляцию вел местный телеканал.
Летом Овечкин приезжал в Россию на благотворительный матч со знаменитыми хоккеистами. Все средства, собранные в ходе мероприятия, были направлены в фонды поддержки, созданные участниками и партнерами матча.
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