Овечкин приехал в Москву на матч звезд НХЛ и КХЛ

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Овечкин примет участие в мачте звезд НХЛ и КХЛ на «ЦСКА Арене» Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», приехал на благотворительный матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСКА Арене», сообщают журналисты. Сама игра уже началась, а форвард зашел в раздевалку, приветствуя всех присутствующих.

На арене «ЦСКА» в Москве проходит знаковое событие для любителей хоккея — благотворительный матч между известными игроками НХЛ и КХЛ. В матче примут участие знаменитые хоккеисты: Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Артемий Панарин, Александр Овечкин и другие. Все средства, собранные в ходе этого уникального спортивного мероприятия, будут направлены в благотворительные фонды, созданные участниками и партнерами матча, передает издание «Чемпионат».

В контексте предстоящего матча стоит отметить недавние достижения Александра Овечкина — в прошлом сезоне он принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив 31 шайбу и сделав 34 результативные передачи. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард насчитывает 853 гола и 697 ассистов в 1426 матчах.

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Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», приехал на благотворительный матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСКА Арене», сообщают журналисты. Сама игра уже началась, а форвард зашел в раздевалку, приветствуя всех присутствующих. На арене «ЦСКА» в Москве проходит знаковое событие для любителей хоккея — благотворительный матч между известными игроками НХЛ и КХЛ. В матче примут участие знаменитые хоккеисты: Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Артемий Панарин, Александр Овечкин и другие. Все средства, собранные в ходе этого уникального спортивного мероприятия, будут направлены в благотворительные фонды, созданные участниками и партнерами матча, передает издание «Чемпионат». В контексте предстоящего матча стоит отметить недавние достижения Александра Овечкина — в прошлом сезоне он принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив 31 шайбу и сделав 34 результативные передачи. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард насчитывает 853 гола и 697 ассистов в 1426 матчах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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