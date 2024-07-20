Овечкин приехал в Москву на матч звезд НХЛ и КХЛ

20 июля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Овечкин примет участие в мачте звезд НХЛ и КХЛ на «ЦСКА Арене» Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», приехал на благотворительный матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСКА Арене», сообщают журналисты. Сама игра уже началась, а форвард зашел в раздевалку, приветствуя всех присутствующих. На арене «ЦСКА» в Москве проходит знаковое событие для любителей хоккея — благотворительный матч между известными игроками НХЛ и КХЛ. В матче примут участие знаменитые хоккеисты: Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Артемий Панарин, Александр Овечкин и другие. Все средства, собранные в ходе этого уникального спортивного мероприятия, будут направлены в благотворительные фонды, созданные участниками и партнерами матча, передает издание «Чемпионат». В контексте предстоящего матча стоит отметить недавние достижения Александра Овечкина — в прошлом сезоне он принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив 31 шайбу и сделав 34 результативные передачи. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард насчитывает 853 гола и 697 ассистов в 1426 матчах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», приехал на благотворительный матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСКА Арене», сообщают журналисты. Сама игра уже началась, а форвард зашел в раздевалку, приветствуя всех присутствующих. На арене «ЦСКА» в Москве проходит знаковое событие для любителей хоккея — благотворительный матч между известными игроками НХЛ и КХЛ. В матче примут участие знаменитые хоккеисты: Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Артемий Панарин, Александр Овечкин и другие. Все средства, собранные в ходе этого уникального спортивного мероприятия, будут направлены в благотворительные фонды, созданные участниками и партнерами матча, передает издание «Чемпионат». В контексте предстоящего матча стоит отметить недавние достижения Александра Овечкина — в прошлом сезоне он принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив 31 шайбу и сделав 34 результативные передачи. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард насчитывает 853 гола и 697 ассистов в 1426 матчах.