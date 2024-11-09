09 ноября 2024

Сотрудники МВД смогут бесплатно получить квартиры при одном условии

В ГД предложили давать квартиры сотрудникам МВД после выхода на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 87 тысяч сотрудников МВД не могут использовать льготу на единовременные выплаты для покупки жилья, заявил Слуцкий
Более 87 тысяч сотрудников МВД не могут использовать льготу на единовременные выплаты для покупки жилья, заявил Слуцкий Фото:

В Госдуме предложили раздавать квартиры пенсионерам МВД. Законопроект от депутатов ЛДПР, возглавляемых Леонидом Слуцким, предполагает, что сотрудники, вышедшие на пенсию, смогут получать жилье в течение трех лет.

«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД», — передает слова Слуцкого газета «Известия». В законопроекте ЛДПР отмечается, что сотрудники МВД, которые вышли на пенсию, будут иметь возможность получать жилье в течение трех лет после выхода на заслуженный отдых.

По словам Слуцкого, в настоящее время более 87 тысяч человек не могут воспользоваться существующей льготой на единовременные выплаты для приобретения жилья. Глава ЛДПР отметил, что полицейские не должны долго ждать своих льгот.

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В Госдуме предложили раздавать квартиры пенсионерам МВД. Законопроект от депутатов ЛДПР, возглавляемых Леонидом Слуцким, предполагает, что сотрудники, вышедшие на пенсию, смогут получать жилье в течение трех лет. «Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД», — передает слова Слуцкого газета «Известия». В законопроекте ЛДПР отмечается, что сотрудники МВД, которые вышли на пенсию, будут иметь возможность получать жилье в течение трех лет после выхода на заслуженный отдых. По словам Слуцкого, в настоящее время более 87 тысяч человек не могут воспользоваться существующей льготой на единовременные выплаты для приобретения жилья. Глава ЛДПР отметил, что полицейские не должны долго ждать своих льгот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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