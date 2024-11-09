Сотрудники МВД смогут бесплатно получить квартиры при одном условии

В Госдуме предложили раздавать квартиры пенсионерам МВД. Законопроект от депутатов ЛДПР, возглавляемых Леонидом Слуцким, предполагает, что сотрудники, вышедшие на пенсию, смогут получать жилье в течение трех лет.
«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД», — передает слова Слуцкого газета «Известия». В законопроекте ЛДПР отмечается, что сотрудники МВД, которые вышли на пенсию, будут иметь возможность получать жилье в течение трех лет после выхода на заслуженный отдых.
По словам Слуцкого, в настоящее время более 87 тысяч человек не могут воспользоваться существующей льготой на единовременные выплаты для приобретения жилья. Глава ЛДПР отметил, что полицейские не должны долго ждать своих льгот.
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