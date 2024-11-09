Курганцы просят очистить от снега дороги к школам

Жители Кургана и области просят очистить от снега дороги, проезды и школьные дворы. Сразу несколько обращений по поводу снежных завалов поступило от горожан через портал «Обратись».
«Расчистите, пожалуйста, дорогу от снега вдоль домов в 5-м микрорайоне, 33, 30 корпус 2, ведущую к школе №56 и гимназии №19, заезд в 5-й микрорайон. Дорога с большой автомобильной проходимостью в снежных завалах, колеях. Невозможно разъехаться автомобилям, заносит», — написал один из жителей города.
В микрорайоне Глинки жители просят почистить улицы Школьную и Зеленую. После снегопадов жалуются на расчистку дорог жители деревни Лукино. Колеи образовались на трассе Курган — Половинное, на участке от поворота на озеро Болдинцево до деревни.
«Обращаются родители учеников школы №45 города Кургана. Двор школы не чистят от слова совсем! Завалы снега, невозможно пройти», — пожаловались родители школьников.
Все эти обращения поступили после обильных снегопадов, прошедших в Курганской области. Они находятся в работе.
Ранее URA.RU писало о непогоде, которая разыгралась в регионе. Сильный снег временно парализовал движение на трассах. В уборке задействованы десятки единиц техники.
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