09 ноября 2024

Курганцы просят очистить от снега дороги к школам

Горожане пожаловались на снег в Кургане через портал «Обратись»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу несколько обращений поступило из разных районов Кургана
Сразу несколько обращений поступило из разных районов Кургана Фото:

Жители Кургана и области просят очистить от снега дороги, проезды и школьные дворы. Сразу несколько обращений по поводу снежных завалов поступило от горожан через портал «Обратись».

«Расчистите, пожалуйста, дорогу от снега вдоль домов в 5-м микрорайоне, 33, 30 корпус 2, ведущую к школе №56 и гимназии №19, заезд в 5-й микрорайон. Дорога с большой автомобильной проходимостью в снежных завалах, колеях. Невозможно разъехаться автомобилям, заносит», — написал один из жителей города.

В микрорайоне Глинки жители просят почистить улицы Школьную и Зеленую. После снегопадов жалуются на расчистку дорог жители деревни Лукино. Колеи образовались на трассе Курган — Половинное, на участке от поворота на озеро Болдинцево до деревни.

«Обращаются родители учеников школы №45 города Кургана. Двор школы не чистят от слова совсем! Завалы снега, невозможно пройти», — пожаловались родители школьников.

Все эти обращения поступили после обильных снегопадов, прошедших в Курганской области. Они находятся в работе.

Ранее URA.RU писало о непогоде, которая разыгралась в регионе. Сильный снег временно парализовал движение на трассах. В уборке задействованы десятки единиц техники.

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Жители Кургана и области просят очистить от снега дороги, проезды и школьные дворы. Сразу несколько обращений по поводу снежных завалов поступило от горожан через портал «Обратись». «Расчистите, пожалуйста, дорогу от снега вдоль домов в 5-м микрорайоне, 33, 30 корпус 2, ведущую к школе №56 и гимназии №19, заезд в 5-й микрорайон. Дорога с большой автомобильной проходимостью в снежных завалах, колеях. Невозможно разъехаться автомобилям, заносит», — написал один из жителей города. В микрорайоне Глинки жители просят почистить улицы Школьную и Зеленую. После снегопадов жалуются на расчистку дорог жители деревни Лукино. Колеи образовались на трассе Курган — Половинное, на участке от поворота на озеро Болдинцево до деревни. «Обращаются родители учеников школы №45 города Кургана. Двор школы не чистят от слова совсем! Завалы снега, невозможно пройти», — пожаловались родители школьников. Все эти обращения поступили после обильных снегопадов, прошедших в Курганской области. Они находятся в работе. Ранее URA.RU писало о непогоде, которая разыгралась в регионе. Сильный снег временно парализовал движение на трассах. В уборке задействованы десятки единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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