Захарова: администрация Байдена может «нагадить» РФ в ближайшее время

Администрация действующего президента США Джо Байдена перед уходом может предпринять негативные действия в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации [Байдена — ред.] еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — отметила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Кроме этого, она подчеркнула, что многие из русофобских инициатив текущей администрации США оказались неудачными. Официальный представитель МИД РФ указала на провал попыток построить анти-Россию на Украине и изолировать Россию на международной арене, что свидетельствует о сложности реализации таких стратегий в реальности.
В США состоялись 60-е президентские выборы. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своем победе. Сейчас в его окружении полным ходом идет подготовка к приему дел у администрации Джо Байдена. Однако, по словам пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер, еще не подписан меморандум о взаимопонимании с главой аппарата сотрудников Белого дома Джеффом Зинтсом, без чего невозможно начать передачу дел на уровне президента.
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