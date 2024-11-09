Родственники погибшего пермского адвоката обратились к очевидцам автоаварии

Представители семьи известного пермского адвоката Евгения Васева разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб юрист, или записи видеорегистраторов, чтобы объективно установить все обстоятельства аварии. Она произошла 8 ноября около 13:40 на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
«Адвокаты Павел Кайсин и Константин Орлов прибыли на место ДТП и воссоздали первичную картину происшествия после опроса очевидцев и разговора с полицией. Однако, ознакомившись с протоколом и схемой, они выявили, что данные о первом столкновении „Мерседеса“ с КАМАЗом не внесены. Водитель КАМАЗа упоминал это столкновение, но в протоколе оно отсутствовало. На вопрос адвокатов, как „Мерседес“ оказался поперек дороги без первоначального удара, никто не смог дать ясного ответа», — цитирует защитников издание «Новости Перми».
Адвокаты семьи Евгения Васева обращаются ко всем, кто мог стать очевидцем этого дорожного происшествия или имеет записи видеорегистратора. Они просят связаться по телефонам: +7 919 465-77-03 — адвокат Павел Кайсин, +7 (902) 471-64-08 — адвокат Константин Орлов.
URA.RU рассказывало, что ДТП произошло 8 ноября на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В направлении Перми двигался автомобиль «Мерседес», который на 138-м км трассы при перестроении из крайней правой полосы в левый ряд на подъеме создал помеху движущемуся в попутном направлении КАМАЗу. В результате произошло столкновение с последующим выносом обоих автомобилей на встречную полосу, где они столкнулись с малотоннажным грузовым автомобилем «Форд» и легковым автомобилем «Киа». За рулем «Мерседеса» находился адвокат Евгений Васев, который получил смертельную травму.
Евгений Васев был одним из самых известных пермских адвокатов. Свою популярность он получил после судебного процесса по делу об избиении DJ Smash, в котором адвокат выступал на стороне музыканта.
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