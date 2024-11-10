Baza: обломки беспилотников упали на дома в Подмосковье, начался пожар

В деревне Становое Раменского района (Подмосковье) произошло возгорание двух частных домов, предположительно, из-за падения обломков беспилотника. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля.
«Два частных дома загорелись, предварительно, в результате падения обломков беспилотника в деревне Становое в Раменском районе Подмосковья», — сообщает telegram-канал Baza. На место выехали спецслужбы и пожарные расчеты. Информации о пострадавших на данный момент нет, ведется расследование обстоятельств происшествия.
Кроме жилых построек, пострадал автомобиль, который находился в непосредственной близости от места падения обломков. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений и причины возгорания.
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