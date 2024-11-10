Будет ли магнитная буря 10 ноября 2024: последние данные и прогнозы

В субботу, 9 ноября, магнитосфера перешла из спокойного состояния в возбужденное, а сегодня, 10 ноября, специалисты прогнозируют очередную магнитную бурю уровня G1. Какой силы будет геомагнитный шторм 10 ноября — в материале URA.RU.
Магнитная буря 10 ноября: чего ожидать метеозависимым
Геомагнитное поле Земли продолжает находиться в фазе нестабильного состояния. На данный момент оно испытывает легкие возмущения, о чем свидетельствует индекс Kp, равный 4 единицам.
Эксперты предсказывают, что 10 ноября Земля столкнется с ощутимыми геомагнитными колебаниями. По предварительным оценкам, наибольшая интенсивность бури превысит отметку в четыре балла, что указывает на магнитную бурю средней силы. Однако во второй половине дня возможно понижение уровня колебаний до трех баллов, утверждают представители Лаборатории солнечной астрономии.
Шансы на возникновение бури в этот день оцениваются в 30%. Возможность формирования магнитного шторма составит 10%.
Когда следует ожидать сильных магнитных ударов
Прогнозы указывают на то, что ноябрь станет временем повышенной солнечной активности. Следующие вспышки на Солнце, которые могут привести к магнитной буре, ожидаются 15 и 20 ноября. Их сила достигнет четырех баллов.
Что такое магнитная буря, и как она влияет на Землю
Магнитные бури представляют собой внезапные изменения в магнитном поле Земли, вызванные ростом солнечной активности. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и непосредственно влияют на функционирование различных технических средств, включая спутники и телекоммуникации. Существуют также предположения о влиянии этих явлений на здоровье некоторых людей, хотя эти гипотезы требуют дальнейшего научного подтверждения.
Существуют разные уровни магнитных бурь, каждый из них отличается своей силой воздействия на окружающую среду:
- без магнитной бури (Kp 0-2): магнитосфера пребывает в состоянии покоя.
- слабая магнитная буря (Kp 3-4, G1): незначительные отклонения в магнитном фоне Земли.
- умеренная магнитная буря (Kp 5-6, G2): средняя по мощности дестабилизация магнитного поля.
- сильная магнитная буря (Kp 7-8, G3): существенные изменения в состоянии магнитного поля Земли.
- очень сильная магнитная буря (Kp 9, G4): экстремальные колебания магнитного покрова Земли.
- экстремально сильная магнитная буря (Kp 10+, G5): чрезвычайно мощные изменения в структуре магнитного поля планеты.
Потенциальные последствия магнитных бурь
Магнитные бури могут приводить к появлению таких феноменов, как полярные сияния, а также нарушать работу спутниковой связи и наземных коммуникационных систем. Некоторые медицинские исследования предполагают возможное воздействие этих явлений на отдельные группы населения, поэтому важно тщательно следить за прогнозами и принимать соответствующие меры предосторожности. Тем не менее окончательное научное доказательство влияния магнитных бурь на здоровье человека все еще остается открытым вопросом.
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