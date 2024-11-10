ВС РФ взяли под контроль Волченку в ДНР

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ВС РФ взяли Волченку в ДНР
ВС РФ взяли Волченку в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Волченка в ДНР. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Освобожден населенный пункт Волченка», — сообщает Минобороны РФ. Село находится в ДНР. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Волченка в ДНР. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. «Освобожден населенный пункт Волченка», — сообщает Минобороны РФ. Село находится в ДНР. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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