ВС РФ взяли под контроль Волченку в ДНР

ВС РФ взяли Волченку в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Волченка в ДНР. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
«Освобожден населенный пункт Волченка», — сообщает Минобороны РФ. Село находится в ДНР. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
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