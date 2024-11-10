ВС РФ нанесли серьезный удар по логистике ВСУ на купянском направлении

На Купянском направлении в районе населенного пункта Кучеровка ВС РФ уничтожили несколько терминалов Starlink компании SpaceX Илона Маска. Из-за этого украинские подразделения потеряли связь и доступ к спутниковому интернету, что особенно сказалось на их логистике.
«Наши военные при помощи беспилотников накрыли сразу четыре терминала [Starlink]. Из-за этого без возможности воспользоваться спутниковым интернетом осталось сразу несколько украинских подразделений в радиусе около двух километров», — сообщает telegram-канал Shot. Это значительно усложнило координацию действий и обмен информацией между подразделениями ВСУ.
С 2022 года Вооруженные силы Украины активно используют терминалы Starlink для обеспечения связи между своими подразделениями в условиях боевых действий. Илон Маск начал их поставлять Украине с 2022 года.
Ранее газета NZZ написала, что спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря чему все имеют доступ к интернету. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине.
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