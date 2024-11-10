В Москве неожиданно скончался пресс-секретарь SHAMAN’а

10 ноября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет Фото: Соцсети В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN’а Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет. «Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти его», — сообщает MK.RU . Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у SHAMAN’а. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN’а Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет. «Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти его», — сообщает MK.RU. Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у SHAMAN’а.