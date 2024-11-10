В Москве неожиданно скончался пресс-секретарь SHAMAN’а

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Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет Фото:

В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN’а Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет.

«Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти его», — сообщает MK.RU.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у SHAMAN’а.

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В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN’а Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет. «Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти его», — сообщает MK.RU. Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у SHAMAN’а.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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