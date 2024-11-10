Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет
В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN’а Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет.
«Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти его», — сообщает
Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у SHAMAN’а.
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