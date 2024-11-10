МЧС: крупный пожар тушат в Подмосковье

10 ноября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Подмосковье тушат пожар на складе, площадью в 1200 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Ям Московской области загорелся склад. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС, отмечая, что на месте работают 23 пожарных. «В селе Ям горит склад на 1200 квадратах. На месте работают 23 специалиста и пять единиц техники», — передает МЧС в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщалось. Накануне также сообщалось о пожаре уже непосредственно в Москве. Возгорание произошло в следствие взрыва газа. При этом источники ТАСС отмечают, что на самом деле взрыв мог произойти по другой причине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ям Московской области загорелся склад. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС, отмечая, что на месте работают 23 пожарных. «В селе Ям горит склад на 1200 квадратах. На месте работают 23 специалиста и пять единиц техники», — передает МЧС в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщалось. Накануне также сообщалось о пожаре уже непосредственно в Москве. Возгорание произошло в следствие взрыва газа. При этом источники ТАСС отмечают, что на самом деле взрыв мог произойти по другой причине.