ТАСС: в Курахово идут городские бои

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, всу, украинские военные, stock
ВСУ пытаются перебрасывать к Курахово небольшие группы солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись городские бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат.

«На территории города Курахово идут городские бои», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ВСУ пытаются нарастить свое присутствие в населенном пункте, используя для этого малые группы военнослужащих.

Текущая ситуация в Курахово характеризуется активными действиями по окружению противника. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — отметили в российских силовых структурах.

Курахово стала следующей логической целью для наступления ВС РФ. Ранее войска осуществили разведку боем на восточной окраине населенного пункта.

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В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись городские бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат. «На территории города Курахово идут городские бои», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ВСУ пытаются нарастить свое присутствие в населенном пункте, используя для этого малые группы военнослужащих. Текущая ситуация в Курахово характеризуется активными действиями по окружению противника. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — отметили в российских силовых структурах. Курахово стала следующей логической целью для наступления ВС РФ. Ранее войска осуществили разведку боем на восточной окраине населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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