ТАСС: в Курахово идут городские бои

10 ноября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются перебрасывать к Курахово небольшие группы солдат Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись городские бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат. «На территории города Курахово идут городские бои», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ВСУ пытаются нарастить свое присутствие в населенном пункте, используя для этого малые группы военнослужащих. Текущая ситуация в Курахово характеризуется активными действиями по окружению противника. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — отметили в российских силовых структурах. Курахово стала следующей логической целью для наступления ВС РФ. Ранее войска осуществили разведку боем на восточной окраине населенного пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись городские бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат. «На территории города Курахово идут городские бои», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ВСУ пытаются нарастить свое присутствие в населенном пункте, используя для этого малые группы военнослужащих. Текущая ситуация в Курахово характеризуется активными действиями по окружению противника. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — отметили в российских силовых структурах. Курахово стала следующей логической целью для наступления ВС РФ. Ранее войска осуществили разведку боем на восточной окраине населенного пункта.