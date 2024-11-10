ТАСС: в Курахово идут городские бои

В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись городские бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются перебросить к городу небольшие группы солдат.
«На территории города Курахово идут городские бои», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ВСУ пытаются нарастить свое присутствие в населенном пункте, используя для этого малые группы военнослужащих.
Текущая ситуация в Курахово характеризуется активными действиями по окружению противника. «Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — отметили в российских силовых структурах.
Курахово стала следующей логической целью для наступления ВС РФ. Ранее войска осуществили разведку боем на восточной окраине населенного пункта.
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