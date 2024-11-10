ВСУ за сутки потеряли почти 300 военнослужащих в курском приграничье

10 ноября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

С начала активных боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 31 090 военнослужащих Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 290 солдат в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство отметило, что армия Украины потеряла также несколько единиц боевой техники. «За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты», — сообщает минобороны в telegram-канале. В сводке, опубликованном ведомством, сказано, что ВСУ остались без семи бронированных машин и трех минометов. Трое украинских солдат сдались в плен. Всего с начала активных боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты. В Минобороны заявили, что в регионе продолжается операция по ликвидации формирований Вооруженных сил Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 290 солдат в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство отметило, что армия Украины потеряла также несколько единиц боевой техники. «За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты», — сообщает минобороны в telegram-канале. В сводке, опубликованном ведомством, сказано, что ВСУ остались без семи бронированных машин и трех минометов. Трое украинских солдат сдались в плен. Всего с начала активных боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты. В Минобороны заявили, что в регионе продолжается операция по ликвидации формирований Вооруженных сил Украины.