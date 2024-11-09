09 ноября 2024

Мировая звезда выступила на открытии бара жены бизнесмена Парышева в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певица из Южной Африки Lizwi спела в курганском баре
Певица из Южной Африки Lizwi спела в курганском баре Фото:

Популярная певица из Южной Африки Lizwi спела свои хиты на открытии нового караоке-бара жены промышленника Дмитрия Парышева — Ирины в Кургане. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия.

«На официальном открытии караоке-бара супруги Парышева выступила ярчайший голос афро-хауса Lizwi. Она является автором мирового хита 2024 года — песни Amathole», — рассказал организатор.

Ранее в Кургане на фоне повышенного интереса горожан к отдыху в ресторанах обострилась конкурентная борьба за клиентов. Караоке-бар Royal временно закрылся на ремонт, а в это время открылось новое заведение, которое принадлежит жене промышленника Дмитрия Парышева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярная певица из Южной Африки Lizwi спела свои хиты на открытии нового караоке-бара жены промышленника Дмитрия Парышева — Ирины в Кургане. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия. «На официальном открытии караоке-бара супруги Парышева выступила ярчайший голос афро-хауса Lizwi. Она является автором мирового хита 2024 года — песни Amathole», — рассказал организатор. Ранее в Кургане на фоне повышенного интереса горожан к отдыху в ресторанах обострилась конкурентная борьба за клиентов. Караоке-бар Royal временно закрылся на ремонт, а в это время открылось новое заведение, которое принадлежит жене промышленника Дмитрия Парышева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...