Популярная певица из Южной Африки Lizwi спела свои хиты на открытии нового караоке-бара жены промышленника Дмитрия Парышева — Ирины в Кургане. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия.
«На официальном открытии караоке-бара супруги Парышева выступила ярчайший голос афро-хауса Lizwi. Она является автором мирового хита 2024 года — песни Amathole», — рассказал организатор.
Ранее в Кургане на фоне повышенного интереса горожан к отдыху в ресторанах обострилась конкурентная борьба за клиентов. Караоке-бар Royal временно закрылся на ремонт, а в это время открылось новое заведение, которое принадлежит жене промышленника Дмитрия Парышева.
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