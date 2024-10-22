Royal закрылся, открылся Solo: в Кургане ужесточилась конкуренция рестораторов

В Кургане на фоне повышенного интереса горожан к отдыху в ресторанах идет конкурентная борьба за клиентов. Караоке-бар Royal временно закрылся на ремонт, а в этом время открылось новое заведение, которое принадлежит жене промышленника Дмитрия Парышева — Ирине. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры близкие к бизнесу.
«В Кургане есть запрос на качественный ресторанный сервис. Многие бизнесмены понимают это, и стараются занять нишу. Пока один из топовых баров Royal закрылся на ремонт, открылся караоке-бар Solo. Он принадлежит Ирине Парышевой, у которой уже есть дорогой ресторан для VIP, куда ходят высокопоставленные чиновники и бизнесмены», — рассказали инсайдеры.
Также источники сообщили, об открытии нового бара на месте бывшего бильярдного клуба «Маэстро» и караоке-бара Celentano (закрылся в 2021 году). «Само злачное место родом из 1990 — 2000-х годов. Может креативная группа, предложившая концепцию заведения, потому и сделало название — Paradis. В 2000-х на улице Советская был культовый клуб с таким названием. Он помнится многим курганцам, которые сейчас как раз с экономически активном возрасте с наибольшими доходами», — считает инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в холдинг бизнесмена Ирины Парышевой за комментарием. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, как развивается ресторанный бизнес в Кургане. Владельцами злачных мест являются жены бизнесменов и племянник экс-губернатора Богомолова.
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