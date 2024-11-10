Бывший шорт-трекист Василенко избран президентом Федерации тяжелой атлетики РФ

Ранее занимавший пост генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко избран новым президентом организации. Об этом сообщила пресс-служба ФТАР.
«Новым президентом ФТАР избран Дмитрий Викторович Василенко», — отметили представители ФТАР в своем telegram-канале. В ходе голосования Василенко получил подавляющее большинство голосов, опередив других кандидатов. Василенко получил 65 голосов из 76, подтверждает пресс-служба ФТАР.
Помимо Василенко, кандидатами на пост были возглавлявший ФТАР с 2016 года Максим Агапитов и глава Тульской областной федерации Борис Серегин. Им отошли девять и два голоса соответственно.
Василенко является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке). На его счету серебро чемпионата Европы в эстафете и несколько побед на чемпионатах России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.