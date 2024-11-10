Бывший шорт-трекист Василенко избран президентом Федерации тяжелой атлетики РФ

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Президентом Федерации тяжелой атлетики России стал Дмитрий Василенко
Президентом Федерации тяжелой атлетики России стал Дмитрий Василенко Фото:

Ранее занимавший пост генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко избран новым президентом организации. Об этом сообщила пресс-служба ФТАР.

«Новым президентом ФТАР избран Дмитрий Викторович Василенко», — отметили представители ФТАР в своем telegram-канале. В ходе голосования Василенко получил подавляющее большинство голосов, опередив других кандидатов. Василенко получил 65 голосов из 76, подтверждает пресс-служба ФТАР.

Помимо Василенко, кандидатами на пост были возглавлявший ФТАР с 2016 года Максим Агапитов и глава Тульской областной федерации Борис Серегин. Им отошли девять и два голоса соответственно.

Василенко является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке). На его счету серебро чемпионата Европы в эстафете и несколько побед на чемпионатах России.

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Ранее занимавший пост генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко избран новым президентом организации. Об этом сообщила пресс-служба ФТАР. «Новым президентом ФТАР избран Дмитрий Викторович Василенко», — отметили представители ФТАР в своем telegram-канале. В ходе голосования Василенко получил подавляющее большинство голосов, опередив других кандидатов. Василенко получил 65 голосов из 76, подтверждает пресс-служба ФТАР. Помимо Василенко, кандидатами на пост были возглавлявший ФТАР с 2016 года Максим Агапитов и глава Тульской областной федерации Борис Серегин. Им отошли девять и два голоса соответственно. Василенко является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке). На его счету серебро чемпионата Европы в эстафете и несколько побед на чемпионатах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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