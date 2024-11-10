FP: США перестанут помогать Украине при одном условии

FP: если Трамп и Путин договорятся о целостности Украины, СВО будет завершена

10 ноября 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Украинский конфликт завершится при условии, если Дональд Трамп и Владимир Путин смогут договориться о статусе Украины, заявил Стивен Уолт Фото: Official White House Photo / Tia Dufour новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США перестанут оказывать военную и финансовую поддержку Киева при условии, если Дональд Трамп, победившей на президентских выборах, и президент России Владимир Путин договорятся о частичной территориальной целостности Украины, которая откажется от вступления в НАТО. Об этом рассказал и профессор международных отношений Гарвардского университета имени Роберта и Рене Белфер Стивен Уолт. «Если Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся… о формально независимой урезанной Украине, отказавшейся от планов вступления в Североатлантический альянс, [тогда конфликт на Украине завершится]», — подчеркнул Стивен Уолт в своем материале для Foreign Policy. Он добавил, что лидеры государств смогут договориться, Трамп припишет себе разрешение украинского конфликта. Еще до начала выборов в США Дональд Трамп заявлял, что способен разрешить конфликт на Украине за 24 часа. В России подметили, что данные слова являются преувеличением. Уже после того, как выборы прошли, Зеленский и Трамп созвонились по телефону. В разговоре последний пообещал своему коллеге, что Украина не пожалеет, что республиканец был избран. В свою очередь российские обозреватели предполагают, что Трамп инициирует смену украинского лидера на посту президента, передает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США перестанут оказывать военную и финансовую поддержку Киева при условии, если Дональд Трамп, победившей на президентских выборах, и президент России Владимир Путин договорятся о частичной территориальной целостности Украины, которая откажется от вступления в НАТО. Об этом рассказал и профессор международных отношений Гарвардского университета имени Роберта и Рене Белфер Стивен Уолт. «Если Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся… о формально независимой урезанной Украине, отказавшейся от планов вступления в Североатлантический альянс, [тогда конфликт на Украине завершится]», — подчеркнул Стивен Уолт в своем материале для Foreign Policy. Он добавил, что лидеры государств смогут договориться, Трамп припишет себе разрешение украинского конфликта. Еще до начала выборов в США Дональд Трамп заявлял, что способен разрешить конфликт на Украине за 24 часа. В России подметили, что данные слова являются преувеличением. Уже после того, как выборы прошли, Зеленский и Трамп созвонились по телефону. В разговоре последний пообещал своему коллеге, что Украина не пожалеет, что республиканец был избран. В свою очередь российские обозреватели предполагают, что Трамп инициирует смену украинского лидера на посту президента, передает Pravda.ru.