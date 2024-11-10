Экс-глава МИД Австрии прокомментировала атаку Москвы украинскими БПЛА

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Украина атаковала БПЛА жилые районы Москвы

10 ноября 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Киев запустил по Москве и Подмосковью не менее 84 беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все беспилотники, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта с РФ. «Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточенной с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль в своем telegram-канале. Киев атаковал столицу и Московскую область утром 10 ноября. В Минобороны РФ отметили, что Украина использовала для атаки около 84 дронов. Там добавили, что основной целью Киева являлся удар по гражданским объектам. В результате массовой атаки пятеро человек оказались ранены. По итогу все вражеские объекты были поражены средствами РЭБ. URA.RU писало о последствиях атаки в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все беспилотники, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта с РФ. «Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточенной с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль в своем telegram-канале. Киев атаковал столицу и Московскую область утром 10 ноября. В Минобороны РФ отметили, что Украина использовала для атаки около 84 дронов. Там добавили, что основной целью Киева являлся удар по гражданским объектам. В результате массовой атаки пятеро человек оказались ранены. По итогу все вражеские объекты были поражены средствами РЭБ. URA.RU писало о последствиях атаки в отдельном материале.