Экс-глава МИД Австрии прокомментировала атаку Москвы украинскими БПЛА

Все беспилотники, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта с РФ.
«Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточенной с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль в своем telegram-канале.
Киев атаковал столицу и Московскую область утром 10 ноября. В Минобороны РФ отметили, что Украина использовала для атаки около 84 дронов. Там добавили, что основной целью Киева являлся удар по гражданским объектам. В результате массовой атаки пятеро человек оказались ранены. По итогу все вражеские объекты были поражены средствами РЭБ. URA.RU писало о последствиях атаки в отдельном материале.
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Все беспилотники, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта с РФ. «Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточенной с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль в своем telegram-канале. Киев атаковал столицу и Московскую область утром 10 ноября. В Минобороны РФ отметили, что Украина использовала для атаки около 84 дронов. Там добавили, что основной целью Киева являлся удар по гражданским объектам. В результате массовой атаки пятеро человек оказались ранены. По итогу все вражеские объекты были поражены средствами РЭБ. URA.RU писало о последствиях атаки в отдельном материале.