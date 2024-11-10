В Подмосковье женщина попала в реанимацию после атаки ВСУ

В Подмосковье в деревне Становое обломки украинского беспилотника упали на два частных дома. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Она была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в деревне Становое произошло возгорание двух частных домов, предположительно, из-за падения обломков беспилотника. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. В сети также появился видеоролик с моментом уничтожения беспилотника. Средства ПВО продолжают работать и сбивать дроны над Москвой.
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