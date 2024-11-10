В Госдуме осудили блогеров, глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе»

Депутат Шолохов осудил девушек, глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе»
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
10 ноября две блогерши у входа в «Крокус Сити Холл» делали глумливые замечания в адрес жертв теракта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, резко осудил блогерш, которые иронично заявили на видео, что пришли устраивать теракт в «Крокус Сити Холле». Он также выразил недоумение в связи с тем, что в России растет необходимость закона для осуждения аморальных поступков.

«Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — прокомментировал Шолохов в разговоре с «Лентой.ру».

В Красногорске 10 ноября две молодые девушки разместили ролик, снятый у входа в здание «Крокус Сити Холла», в котором они иронично заявили о намерении организовать теракт. Видео сопровождалось комментариями в легкомысленном тоне. После этого следователи инициировали проверку. Их подозревают в оправдании терроризма. В настоящий момент устанавливаются личности девушек на видео.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Тогда трагедия забрала жизни 145 человек, более 550 человек получили ранения и травмы. Об уголовном деле спустя полгода с трагедии — в материале URA.RU. Расследование продолжается, передает РАПСИ.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, резко осудил блогерш, которые иронично заявили на видео, что пришли устраивать теракт в «Крокус Сити Холле». Он также выразил недоумение в связи с тем, что в России растет необходимость закона для осуждения аморальных поступков. «Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — прокомментировал Шолохов в разговоре с «Лентой.ру». В Красногорске 10 ноября две молодые девушки разместили ролик, снятый у входа в здание «Крокус Сити Холла», в котором они иронично заявили о намерении организовать теракт. Видео сопровождалось комментариями в легкомысленном тоне. После этого следователи инициировали проверку. Их подозревают в оправдании терроризма. В настоящий момент устанавливаются личности девушек на видео. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Тогда трагедия забрала жизни 145 человек, более 550 человек получили ранения и травмы. Об уголовном деле спустя полгода с трагедии — в материале URA.RU. Расследование продолжается, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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