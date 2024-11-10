СК проверит блогерш, глумившихся над жертвами трагедии в Крокусе

10 ноября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Следователи ищут девушек, которые иронично заявили, что пришли в «Крокус» устраивать теракт Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следователи из Красногорска организовали проверку двух девушек, которые ранее на видео, снятого возле «Крокус Сити Холла», иронично заявили, что будут устраивать теракт. В настоящий момент устанавливаются личности блогерш, заснятых на видео. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. В настоящий момент следователи пытаются установить личности девушек. В Красногорске 10 ноября в соцсетях две девушки опубликовали видео возле входа в здание «Крокус Сити Холла». Они заявили в ироничном ключе, что будут устраивать теракт. «Классно, мило», — прокомментировали далее они свое заявление. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В тот день четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. Официально, в ходе трагедии погибли 145 человек. Расследование дело продолжается по сей день, передает телеканал «Царьград». Фигурантам уголовного дела продлили арест, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи из Красногорска организовали проверку двух девушек, которые ранее на видео, снятого возле «Крокус Сити Холла», иронично заявили, что будут устраивать теракт. В настоящий момент устанавливаются личности блогерш, заснятых на видео. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. В настоящий момент следователи пытаются установить личности девушек. В Красногорске 10 ноября в соцсетях две девушки опубликовали видео возле входа в здание «Крокус Сити Холла». Они заявили в ироничном ключе, что будут устраивать теракт. «Классно, мило», — прокомментировали далее они свое заявление. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В тот день четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. Официально, в ходе трагедии погибли 145 человек. Расследование дело продолжается по сей день, передает телеканал «Царьград». Фигурантам уголовного дела продлили арест, сообщает РАПСИ.