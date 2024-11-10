В Пермском крае за 19 млн рублей продают бывшую нефтебазу «ЛУКОЙЛа»

В Пермском крае выставлена на продажу нефтебаза, ранее принадлежавшая компании «ЛУКОЙЛ». Цена объекта составляет 19 млн рублей.
«Продам имущеcтвeнный кoмплeкс. Это нефтебаза. Бывший собственник — „ЛУКОЙЛ“. Расположена нефтебаза на желeзнoдoрoжнoй узловой cтaнции Bepещагинo Свердловской железной дороги. Oбъект обopудован сoбствeнным путевым тупиком протяженностью в 110 метров. Стоимость составляет 19 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что в цену актива входят электрическая подстанция и автономная дизель-генераторная станция. Есть также собственная артезианская скважина с водонапорной башней. Все промышленные объекты зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми выставлены на продажу производственные площади мебельной фабрики. Речь о нескольких зданиях на земельном участке более 2,2 тысячи квадратных метров, за которые просят 100 млн рублей.
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