Риелтор Апрелев: жилье продолжит дешеветь до снижения ключевой ставки

11 ноября 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Цены на жилье в России могут снизиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снижение цен на жилье будет продолжаться пока Центральный банк России будет удерживать ставку на высоком уровне. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. «Пока ключевая ставка не снизится, цены на жилье могут только падать. А значит, есть смысл положить свободные средства на депозит в банк под те же 20% годовых и наблюдать за ситуацией на рынке жилья», — поделился Апрелев в интервью МК . Эксперт посоветовал не спешить с покупкой недвижимости в нынешних условиях стабилизации цен. Он отметил, что на сбережения и вырученные с них проценты через год можно будет рассмотреть возможность покупки более просторной квартиры или более высокого класса. Апрелев считает лучим вариантом в нынешних условиях арендовать жилье вместо покупки в ипотеку. Ранее снижение цен на вторичном рынке недвижимости до конца года прогнозировал профессор Кирилл Кулаков. По его словам, проблемы с высокими ставками по кредитам продолжают влиять на решения потенциальных покупателей. Большинство семей, заинтересованных в покупке жилья на вторичном рынке, вынуждены рассматривать возможность получения кредита. Также сообщалось, что уже к Новому году ипотечные ставки могут вырасти до 28-30%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снижение цен на жилье будет продолжаться пока Центральный банк России будет удерживать ставку на высоком уровне. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. «Пока ключевая ставка не снизится, цены на жилье могут только падать. А значит, есть смысл положить свободные средства на депозит в банк под те же 20% годовых и наблюдать за ситуацией на рынке жилья», — поделился Апрелев в интервью МК. Эксперт посоветовал не спешить с покупкой недвижимости в нынешних условиях стабилизации цен. Он отметил, что на сбережения и вырученные с них проценты через год можно будет рассмотреть возможность покупки более просторной квартиры или более высокого класса. Апрелев считает лучим вариантом в нынешних условиях арендовать жилье вместо покупки в ипотеку. Ранее снижение цен на вторичном рынке недвижимости до конца года прогнозировал профессор Кирилл Кулаков. По его словам, проблемы с высокими ставками по кредитам продолжают влиять на решения потенциальных покупателей. Большинство семей, заинтересованных в покупке жилья на вторичном рынке, вынуждены рассматривать возможность получения кредита. Также сообщалось, что уже к Новому году ипотечные ставки могут вырасти до 28-30%.