Пермские власти ищут перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов

В Пермском крае объявлен аукцион по поиску перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов. Начальная цена торгов составила 2,8 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.
«Автобусы должны иметь систему видеонаблюдения и автоматизированного контроля оплаты проезда. Обязательными являются оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, наличие в салоне системы кондиционеров, форменная одежда персонала и обеспечение перевоза багажа», — сказано в техническом задании.
Перевозчика будут выбирать на маршруты № 104, 106, 108, 148, 206, 405, 237. Заявки принимаются до 20 ноября.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермским властям не удалось найти перевозчиков на ряд автобусных маршрутов. Тогда начальная цена контракта составила 1,5 млн рублей.
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