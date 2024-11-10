10 ноября 2024

Пермские власти ищут перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальная цена торгов составила 2,8 млн рублей
Начальная цена торгов составила 2,8 млн рублей Фото:

В Пермском крае объявлен аукцион по поиску перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов. Начальная цена торгов составила 2,8 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«Автобусы должны иметь систему видеонаблюдения и автоматизированного контроля оплаты проезда. Обязательными являются оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, наличие в салоне системы кондиционеров, форменная одежда персонала и обеспечение перевоза багажа», — сказано в техническом задании.

Перевозчика будут выбирать на маршруты № 104, 106, 108, 148, 206, 405, 237. Заявки принимаются до 20 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермским властям не удалось найти перевозчиков на ряд автобусных маршрутов. Тогда начальная цена контракта составила 1,5 млн рублей.

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В Пермском крае объявлен аукцион по поиску перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов. Начальная цена торгов составила 2,8 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. «Автобусы должны иметь систему видеонаблюдения и автоматизированного контроля оплаты проезда. Обязательными являются оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, наличие в салоне системы кондиционеров, форменная одежда персонала и обеспечение перевоза багажа», — сказано в техническом задании. Перевозчика будут выбирать на маршруты № 104, 106, 108, 148, 206, 405, 237. Заявки принимаются до 20 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермским властям не удалось найти перевозчиков на ряд автобусных маршрутов. Тогда начальная цена контракта составила 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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