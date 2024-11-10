10 ноября 2024

iFly готовится передать все самолеты «Аэрофлоту»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэрофлот» пытается купить самолеты, оцениваемые в 8-10 млрд рублей
«Аэрофлот» пытается купить самолеты, оцениваемые в 8-10 млрд рублей Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» обсуждает возможность первой в России сделки по «мокрому лизингу» с бывшим чартерным перевозчиком iFly. Речь идет о передаче трех самолетов Airbus A330 вместе с экипажем, которые могут быть задействованы на дальневосточных направлениях.

«В РФ должна состояться первая сделка с „мокрым лизингом“: бывший чартерный перевозчик iFly может передать „Аэрофлоту“ (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330. „Аэрофлот“ поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность», — передает газета «Коммерсант».

«Мокрый лизинг» предполагает передачу самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами и разрешен между российскими авиакомпаниями с 1 сентября. Дополнительно уточняется, что эти Airbus A330 находятся в двойной регистрации и все еще принадлежат американской компании Air Lease Corporation. Возраст бортов от 13 до 16 лет. В прошлом году iFly планировал выкупить эти самолеты за счет Федерального национального благосостояния, однако финансирование получить не удалось. Тогда по разным оценкам они стоили 8-10 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU писало о переработках пилотов в авиакомпании «Аэрофлот». Ространснадзор отреагировал на заявления Шереметьевского профсоюза летного состава. Организация пожаловалась на переработки пилотов и снижение выплат.

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Авиакомпания «Аэрофлот» обсуждает возможность первой в России сделки по «мокрому лизингу» с бывшим чартерным перевозчиком iFly. Речь идет о передаче трех самолетов Airbus A330 вместе с экипажем, которые могут быть задействованы на дальневосточных направлениях. «В РФ должна состояться первая сделка с „мокрым лизингом“: бывший чартерный перевозчик iFly может передать „Аэрофлоту“ (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330. „Аэрофлот“ поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность», — передает газета «Коммерсант». «Мокрый лизинг» предполагает передачу самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами и разрешен между российскими авиакомпаниями с 1 сентября. Дополнительно уточняется, что эти Airbus A330 находятся в двойной регистрации и все еще принадлежат американской компании Air Lease Corporation. Возраст бортов от 13 до 16 лет. В прошлом году iFly планировал выкупить эти самолеты за счет Федерального национального благосостояния, однако финансирование получить не удалось. Тогда по разным оценкам они стоили 8-10 миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало о переработках пилотов в авиакомпании «Аэрофлот». Ространснадзор отреагировал на заявления Шереметьевского профсоюза летного состава. Организация пожаловалась на переработки пилотов и снижение выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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