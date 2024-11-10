iFly готовится передать все самолеты «Аэрофлоту»

Авиакомпания «Аэрофлот» обсуждает возможность первой в России сделки по «мокрому лизингу» с бывшим чартерным перевозчиком iFly. Речь идет о передаче трех самолетов Airbus A330 вместе с экипажем, которые могут быть задействованы на дальневосточных направлениях.
«В РФ должна состояться первая сделка с „мокрым лизингом“: бывший чартерный перевозчик iFly может передать „Аэрофлоту“ (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330. „Аэрофлот“ поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность», — передает газета «Коммерсант».
«Мокрый лизинг» предполагает передачу самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами и разрешен между российскими авиакомпаниями с 1 сентября. Дополнительно уточняется, что эти Airbus A330 находятся в двойной регистрации и все еще принадлежат американской компании Air Lease Corporation. Возраст бортов от 13 до 16 лет. В прошлом году iFly планировал выкупить эти самолеты за счет Федерального национального благосостояния, однако финансирование получить не удалось. Тогда по разным оценкам они стоили 8-10 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU писало о переработках пилотов в авиакомпании «Аэрофлот». Ространснадзор отреагировал на заявления Шереметьевского профсоюза летного состава. Организация пожаловалась на переработки пилотов и снижение выплат.
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