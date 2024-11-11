Российские спецслужбы обнаружили заминированные схроны оружия украинских военных под Селидовым в ДНР. Эти схроны были предназначены для последующего использования диверсантами ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону.
«В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобожденного от украинских нацистов населенного пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — рассказали представители ведомства. Их слова передает Пятый канал.
В скрытых арсеналах обнаружено значительное количество вооружений, включая почти 800 единиц различного оружия. Среди найденного — ручные и станковые гранатометы, боеприпасы НАТО, крупнокалиберные пулеметы и приблизительно 16 тысяч патронов. По информации УФСБ, захваченное вооружение будет использовано российской армией в будущих операциях.
Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению Селидово в ДНР. В интернете были опубликованы кадры, на которых запечатлена сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий города.
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