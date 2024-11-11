ФСБ обнаружила в Селидово заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Видео

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В Селидово российские силы нашли заминированные схроны ВСУ
В Селидово российские силы нашли заминированные схроны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские спецслужбы обнаружили заминированные схроны оружия украинских военных под Селидовым в ДНР. Эти схроны были предназначены для последующего использования диверсантами ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону.

«В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобожденного от украинских нацистов населенного пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — рассказали представители ведомства. Их слова передает Пятый канал.

В скрытых арсеналах обнаружено значительное количество вооружений, включая почти 800 единиц различного оружия. Среди найденного — ручные и станковые гранатометы, боеприпасы НАТО, крупнокалиберные пулеметы и приблизительно 16 тысяч патронов. По информации УФСБ, захваченное вооружение будет использовано российской армией в будущих операциях.

Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению Селидово в ДНР. В интернете были опубликованы кадры, на которых запечатлена сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий города.

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Российские спецслужбы обнаружили заминированные схроны оружия украинских военных под Селидовым в ДНР. Эти схроны были предназначены для последующего использования диверсантами ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону. «В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи освобожденного от украинских нацистов населенного пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — рассказали представители ведомства. Их слова передает Пятый канал. В скрытых арсеналах обнаружено значительное количество вооружений, включая почти 800 единиц различного оружия. Среди найденного — ручные и станковые гранатометы, боеприпасы НАТО, крупнокалиберные пулеметы и приблизительно 16 тысяч патронов. По информации УФСБ, захваченное вооружение будет использовано российской армией в будущих операциях. Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению Селидово в ДНР. В интернете были опубликованы кадры, на которых запечатлена сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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