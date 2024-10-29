Появились первые кадры из освобожденного Селидово

Минобороны РФ 29 октября сообщило о завершении операции по освобождению города Селидово в ДНР. Сейчас появляются первые кадры из населенного пункта, который теперь находится под контролем ВС РФ.
На опубликованных ТАСС кадрах запечатлена сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий города. Telegram-канал «Сигнал» поделился видео, на которых запечатлено передвижение российских войск по территории Селидово.
В последние недели военные аналитики сосредоточили свое внимание на Селидово, где велись ожесточенные бои. ВС РФ активно продвигаются вперед, в то время как обороноспособность ВСУ значительно слабеет. 29 октября Минобороны РФ объявило о полном контроле над Селидово.
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