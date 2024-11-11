Для участников СВО в России предлагают ввести новую льготу

Бойцов СВО и их родственников хотят бесплатно обучать в вузах
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Для участников СВО и их родственников установлена отдельная квота приема на обучение в вузах
Для участников СВО и их родственников установлена отдельная квота приема на обучение в вузах Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. Инициаторами данного предложения выступили глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Статьей 71 закона „Об образовании в РФ“ за счет бюджетных ассигнований бюджета установлена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам высшего образования для приема на обучение участников СВО и их детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая находится в распоряжении «Известий». Учреждения высшего образования выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей.

В случае, если они не проходят на бюджетные места, им предоставляется возможность обучения на платной основе. Как отметил Сергей Миронов, текущая ситуация требует особого внимания к семьям участников СВО, многие из которых начали обучение до начала операции и не могли воспользоваться льготами. Инициатива поддержана также крупными образовательными объединениями России.

С момента начала специальной военной операции и осуществления частичной мобилизации в период с сентября по октябрь 2022 года, власти усилили поддержку семей военнослужащих. Участникам спецоперации предоставляются льготы в области образования, возможности для получения кредитных каникул и право на учет увеличенного трудового стажа.

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В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. Инициаторами данного предложения выступили глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Статьей 71 закона „Об образовании в РФ“ за счет бюджетных ассигнований бюджета установлена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам высшего образования для приема на обучение участников СВО и их детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая находится в распоряжении «Известий». Учреждения высшего образования выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей. В случае, если они не проходят на бюджетные места, им предоставляется возможность обучения на платной основе. Как отметил Сергей Миронов, текущая ситуация требует особого внимания к семьям участников СВО, многие из которых начали обучение до начала операции и не могли воспользоваться льготами. Инициатива поддержана также крупными образовательными объединениями России. С момента начала специальной военной операции и осуществления частичной мобилизации в период с сентября по октябрь 2022 года, власти усилили поддержку семей военнослужащих. Участникам спецоперации предоставляются льготы в области образования, возможности для получения кредитных каникул и право на учет увеличенного трудового стажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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