Для участников СВО в России предлагают ввести новую льготу

В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. Инициаторами данного предложения выступили глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Статьей 71 закона „Об образовании в РФ“ за счет бюджетных ассигнований бюджета установлена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам высшего образования для приема на обучение участников СВО и их детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая находится в распоряжении «Известий». Учреждения высшего образования выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей.
В случае, если они не проходят на бюджетные места, им предоставляется возможность обучения на платной основе. Как отметил Сергей Миронов, текущая ситуация требует особого внимания к семьям участников СВО, многие из которых начали обучение до начала операции и не могли воспользоваться льготами. Инициатива поддержана также крупными образовательными объединениями России.
С момента начала специальной военной операции и осуществления частичной мобилизации в период с сентября по октябрь 2022 года, власти усилили поддержку семей военнослужащих. Участникам спецоперации предоставляются льготы в области образования, возможности для получения кредитных каникул и право на учет увеличенного трудового стажа.
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