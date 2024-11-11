Над территорией России уничтожено 13 беспилотников ВСУ

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Над Россией за ночь ликвидировали 13 беспилотников ВСУ
Над Россией за ночь ликвидировали 13 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 11 ноября системы противовоздушной обороны России сбили 13 беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, 12 дронов были ликвидированы над территорией Курской области, а еще один — над Белгородской областью.

«Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: 12 — над Курской областью и один — над Белгородской», — заявили представители Минобороны. Подробности и детали произошедшего пока не раскрываются.

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В ночь на 11 ноября системы противовоздушной обороны России сбили 13 беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, 12 дронов были ликвидированы над территорией Курской области, а еще один — над Белгородской областью. «Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: 12 — над Курской областью и один — над Белгородской», — заявили представители Минобороны. Подробности и детали произошедшего пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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