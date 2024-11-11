Над территорией России уничтожено 13 беспилотников ВСУ

Над Россией за ночь ликвидировали 13 беспилотников ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 11 ноября системы противовоздушной обороны России сбили 13 беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, 12 дронов были ликвидированы над территорией Курской области, а еще один — над Белгородской областью.
«Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: 12 — над Курской областью и один — над Белгородской», — заявили представители Минобороны. Подробности и детали произошедшего пока не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.