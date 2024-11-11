Православную церковь в шведском Вестеросе заподозрили в шпионаже на Россию

В Швеции заподозрили в шпионаже на Россию православную церковь. Здание, расположенное рядом с аэропортом и другими стратегически важными объектами, рассматривается как потенциальный центр для якобы сбора разведывательной информации. Об этом сообщил исследователь из Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.
«Церковь является потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — заявил Йоранссон изданию Politico.
В связи с подозрениями, шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST) прекратило финансирование церкви после того, как Служба государственной безопасности (Sapo) выразила опасения о возможных контактах представителей церкви с российскими агентами. Отмечается, что сотрудники церкви отрицают наличие каких-либо связей с российской разведкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.