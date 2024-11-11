Диетолог рассказал всю правду о пельменях

Пельмени могут быть полезным блюдом, если правильно выбрать их состав и есть их не чаще двух-трех раз в неделю. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Если говорить о полезных пельменях, то это пельмени из мяса птицы. По крайней мере они не вредные и сытные. Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше двух-трех порций в неделю даже здоровым людям» — отметил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, лицам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, следует особенно ограничить потребление пельменей. Для снижения вреда можно использовать нежирные виды мяса, а также увеличить количество добавляемого в фарш лука или картофеля.
Кроме того, Гинзбург подчеркнул важность внимательного отношения к составу покупных пельменей. Он отметил, что наличие растительного белка в составе может быть даже полезным, а не вредным, как обычно предполагают. Важно также избегать жареных пельменей и излишне жирных соусов, чтобы максимизировать пользу блюда.
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