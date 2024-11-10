10 ноября 2024

Как питаться осенью, чтобы не поправиться

Эндокринолог Фатеева советует налегать на грибы и яйца, чтобы не поправиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы отличаются низкой калорийностью, поэтому осенью их нужно включить в рацион
Грибы отличаются низкой калорийностью, поэтому осенью их нужно включить в рацион Фото:

Осенью необходимо включать в рацион грибы и яйца, чтобы не набрать лишний вес. Об этом рассказала эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева.

«Грибы обязательно нужно включать в рацион, так как они отличаются низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов, минералов и белка. Ни в коем случае не стоит отказываться от яиц, так как в желтке содержится жир, необходимый для выработки половых гормонов, а также важный для здоровья витамин D3. Белок обеспечивает организм железом, натрием, серой, фосфором и калием», — рассказала Фатеева «Известиям».

По словам эндокринолога, в перечень полезных для межсезонья продуктов нужно включить и сардины, так как такая рыба богата жирными кислотами Омега-3. Чечевица и нут славятся высоким содержанием фолиевой кислоты. В бобовых есть калий, кальций, магний, натрий, цинк, железо и витамины группы B.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала URA.RU, что за осень и зиму человек набирает лишние килограммы, так как снижается уровень физической активности и сокращается количество овощей и фруктов в рационе. На пищевое поведение может влиять и реакция некоторых людей на изменение погоды.

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Осенью необходимо включать в рацион грибы и яйца, чтобы не набрать лишний вес. Об этом рассказала эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева. «Грибы обязательно нужно включать в рацион, так как они отличаются низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов, минералов и белка. Ни в коем случае не стоит отказываться от яиц, так как в желтке содержится жир, необходимый для выработки половых гормонов, а также важный для здоровья витамин D3. Белок обеспечивает организм железом, натрием, серой, фосфором и калием», — рассказала Фатеева «Известиям». По словам эндокринолога, в перечень полезных для межсезонья продуктов нужно включить и сардины, так как такая рыба богата жирными кислотами Омега-3. Чечевица и нут славятся высоким содержанием фолиевой кислоты. В бобовых есть калий, кальций, магний, натрий, цинк, железо и витамины группы B. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала URA.RU, что за осень и зиму человек набирает лишние килограммы, так как снижается уровень физической активности и сокращается количество овощей и фруктов в рационе. На пищевое поведение может влиять и реакция некоторых людей на изменение погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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