10 ноября 2024

«Ручка из гранаты»: курганский боец «Крот» показал, как выглядит место сборки дронов-камикадзе. Видео

Курганский боец «Крот» построил новую мастерскую для сборки дронов-камикадзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец «Крот» сделал ручку из гранаты для двери мастерской
Курганский боец «Крот» сделал ручку из гранаты для двери мастерской Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий с позывным «Крот» из Курганской области, являющийся оператором БПЛА, показал как выглядит новая мастерская для сборки дронов-камикадзе. По словам бойца из зоны СВО, ручку для двери сделали из гранаты. Об этом URA.RU сообщили шадринские волонтеры.

«Сделали новую мастерскую. Недавно заехали. Была только одна проблема — не могли найти ручку для двери. Вышли из положения и сделали ее из гранаты. Очень удобно, не ржавеет и не ломается», — рассказал боец. На видео он показал утепленный пункт для сборки FPV-дронов. 

Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль. Предположительно, уничтоженной техникой оказался американская машина.

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Военнослужащий с позывным «Крот» из Курганской области, являющийся оператором БПЛА, показал как выглядит новая мастерская для сборки дронов-камикадзе. По словам бойца из зоны СВО, ручку для двери сделали из гранаты. Об этом URA.RU сообщили шадринские волонтеры. «Сделали новую мастерскую. Недавно заехали. Была только одна проблема — не могли найти ручку для двери. Вышли из положения и сделали ее из гранаты. Очень удобно, не ржавеет и не ломается», — рассказал боец. На видео он показал утепленный пункт для сборки FPV-дронов.  Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль. Предположительно, уничтоженной техникой оказался американская машина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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