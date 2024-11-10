Военнослужащий с позывным «Крот» из Курганской области, являющийся оператором БПЛА, показал как выглядит новая мастерская для сборки дронов-камикадзе. По словам бойца из зоны СВО, ручку для двери сделали из гранаты. Об этом URA.RU сообщили шадринские волонтеры.
«Сделали новую мастерскую. Недавно заехали. Была только одна проблема — не могли найти ручку для двери. Вышли из положения и сделали ее из гранаты. Очень удобно, не ржавеет и не ломается», — рассказал боец. На видео он показал утепленный пункт для сборки FPV-дронов.
Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль. Предположительно, уничтоженной техникой оказался американская машина.
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