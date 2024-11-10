В Перми открыли памятник писателю Федору Достоевскому. Установили его в сквере Декабристов около следственного изолятора. Литератор изображен в арестантской шинели и с Евангелием в руках, так как в Перми он побывал по пути на каторгу и обратно. В церемонии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.
«Хочу пожелать нам, чтобы открытие подобных памятников позволяло нам хранить историю нашей земли, хранить то, что осталось от трудов таких великих людей как Достоевский, и передавать это из поколения в поколение», — отметил Махонин.
Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вспомнил про обстоятельства пребывания писателя в столице Прикамья. «Много было узников, которые прошли через Пермь, через пересыльную тюрьму. Но только Достоевский сумел все это пережить и талантливо и глубоко осмысленно изобразить в своих произведениях», — отметил он.
Председатель пермского отделения российского общества Достоевского Олег Сыромятников уверен, что писатель осознал свою ошибку, за которую был сослан: «Страстное искательство счастья — не для себя, а для всего человечества — привело его и в организацию Петрашевского, и сюда в наш город, а дальше в Тобольский пересыльный острог и Омский острог. Ошибка была допущена, Достоевский это понял. Он понял, что нет пути к счастью человеческому нежели, чем путь Христа, и дальше шел по этому пути».
К каторге Достоевского приговорили за чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Писатель о Прикамье позже вспоминал так: «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно… По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога».
Установку памятника Федору Достоевскому приурочили ко дню его рождения. Автором монумента стал скульптор Алексей Матвеев.
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