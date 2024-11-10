Челябинский агрокомплекс «Утиные фермы» продадут на закрытых торгах и оспорят их

11 ноября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Купить фермы в ноябре сможет одна из двух компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрокомплекс «Утиные фермы» в Челябинской области продадут на закрытых торгах одному из двух покупателей и сразу оспорят. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Сергея Сидорова, на актив претендую холдинги «Черкизово» и «Равис». Но несмотря на рост цены прибрести фермы готовы и другие участники. «Конкурсный управляющий общества «Утиные фермы» уведомляет о проведении торгов по продаже имущества общества. В соответствии с условиями торгов, определенных судебном актом, торги проводятся между двумя участниками, имеющими преимущественное право покупки названного комплекса: АО «Куриное Царство» и ООО «ПКЗ «Дубровский»», — заявил Сидоров на «Федресурсе». Фирмы представляют, соответственно, московский и челябинский агрохолдинги. Сам организатор торгов намерен добиться допуска других потенциальных участников — компании «Экодом» и «Дон агро». Суд первой инстанции отказал, жалобу рассматривает Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Намерения о покупке со стороны еще одного заявителя, компании «ИнвестСтрой», суд отклонил. В октябре стоимость имущества «Утиных ферм» в Красноармейском районе увеличилась в 2,75 раза. При установленной судом минимальной цене реализации на уровне 308,5 млн рублей Сидоров определил 845,4 млн рублей. Решение собрания кредиторов, принятое в октябре, позволяло участвовать в торгах третьим лицам. Однако аукцион, назначенный на 30 октября, суд отменил в порядке обеспечительных мер. Торги назначены на 12 ноября. Агрокомплекс обанкротился в феврале 2019 года. В отношении компании действует процедура конкурсного управления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агрокомплекс «Утиные фермы» в Челябинской области продадут на закрытых торгах одному из двух покупателей и сразу оспорят. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Сергея Сидорова, на актив претендую холдинги «Черкизово» и «Равис». Но несмотря на рост цены прибрести фермы готовы и другие участники. «Конкурсный управляющий общества «Утиные фермы» уведомляет о проведении торгов по продаже имущества общества. В соответствии с условиями торгов, определенных судебном актом, торги проводятся между двумя участниками, имеющими преимущественное право покупки названного комплекса: АО «Куриное Царство» и ООО «ПКЗ «Дубровский»», — заявил Сидоров на «Федресурсе». Фирмы представляют, соответственно, московский и челябинский агрохолдинги. Сам организатор торгов намерен добиться допуска других потенциальных участников — компании «Экодом» и «Дон агро». Суд первой инстанции отказал, жалобу рассматривает Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Намерения о покупке со стороны еще одного заявителя, компании «ИнвестСтрой», суд отклонил. В октябре стоимость имущества «Утиных ферм» в Красноармейском районе увеличилась в 2,75 раза. При установленной судом минимальной цене реализации на уровне 308,5 млн рублей Сидоров определил 845,4 млн рублей. Решение собрания кредиторов, принятое в октябре, позволяло участвовать в торгах третьим лицам. Однако аукцион, назначенный на 30 октября, суд отменил в порядке обеспечительных мер. Торги назначены на 12 ноября. Агрокомплекс обанкротился в феврале 2019 года. В отношении компании действует процедура конкурсного управления.