10 ноября 2024

Проезд в электричках подорожает в Челябинской области с 1 января 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в челябинских электричках станет дороже
Проезд в челябинских электричках станет дороже

Проезд в пригородных электричках станет дороже в Челябинской области с 1 января 2025 года. Об этом говорится в постановлении регионального министерства тарифного регулирования и энергетики.

«Установить с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении <…> в размере 4,64 рубля за 1 пасс.-км. Установить тариф <…> 3,49 рубля за 1 пасс.-км», — говорится в постановлении, размещенном на сайте министерства. Окончательный тариф на проезд установлен ниже экономически обоснованного почти на один рубль за километр.

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд, сообщили ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электропоезд «Финист» начнет курсировать с 15 декабря по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш.

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Проезд в пригородных электричках станет дороже в Челябинской области с 1 января 2025 года. Об этом говорится в постановлении регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. «Установить с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении <…> в размере 4,64 рубля за 1 пасс.-км. Установить тариф <…> 3,49 рубля за 1 пасс.-км», — говорится в постановлении, размещенном на сайте министерства. Окончательный тариф на проезд установлен ниже экономически обоснованного почти на один рубль за километр. Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд, сообщили ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электропоезд «Финист» начнет курсировать с 15 декабря по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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