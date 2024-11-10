Проезд в электричках подорожает в Челябинской области с 1 января 2025 года

11 ноября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Проезд в челябинских электричках станет дороже Проезд в пригородных электричках станет дороже в Челябинской области с 1 января 2025 года. Об этом говорится в постановлении регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. «Установить с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении <…> в размере 4,64 рубля за 1 пасс.-км. Установить тариф <…> 3,49 рубля за 1 пасс.-км», — говорится в постановлении, размещенном на сайте министерства. Окончательный тариф на проезд установлен ниже экономически обоснованного почти на один рубль за километр. Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд, сообщили ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электропоезд «Финист» начнет курсировать с 15 декабря по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проезд в пригородных электричках станет дороже в Челябинской области с 1 января 2025 года. Об этом говорится в постановлении регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. «Установить с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении <…> в размере 4,64 рубля за 1 пасс.-км. Установить тариф <…> 3,49 рубля за 1 пасс.-км», — говорится в постановлении, размещенном на сайте министерства. Окончательный тариф на проезд установлен ниже экономически обоснованного почти на один рубль за километр. Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд, сообщили ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электропоезд «Финист» начнет курсировать с 15 декабря по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш.