Проезд в электричках подорожает в Челябинской области с 1 января 2025 года

Проезд в пригородных электричках станет дороже в Челябинской области с 1 января 2025 года. Об этом говорится в постановлении регионального министерства тарифного регулирования и энергетики.
«Установить с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении <…> в размере 4,64 рубля за 1 пасс.-км. Установить тариф <…> 3,49 рубля за 1 пасс.-км», — говорится в постановлении, размещенном на сайте министерства. Окончательный тариф на проезд установлен ниже экономически обоснованного почти на один рубль за километр.
Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд, сообщили ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электропоезд «Финист» начнет курсировать с 15 декабря по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют «Орланы» через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!