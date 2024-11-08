Между Челябинском и Екатеринбургом запустят новый скоростной поезд

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Новый электропоезд запустят между Челябинском и Екатеринбургом 15 декабря
Новый электропоезд запустят между Челябинском и Екатеринбургом 15 декабря Фото:

Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новый электропоезд. Скоростной транспорт между городами будет курсировать ежедневно, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«С 15 декабря запускаем электропоезд „Финист“ на маршрут Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют „Орланы“ через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш», — сообщили URA.RU в ЮУЖД.

Ежедневный маршрут запланирован из Челябинска в 7:00. В Екатеринбург электричка будет прибывать в 11:18, а отправляться обратно в 18:25. Среди остановок — станции Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская.

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Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новый электропоезд. Скоростной транспорт между городами будет курсировать ежедневно, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «С 15 декабря запускаем электропоезд „Финист“ на маршрут Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург. Сейчас между уральскими столицами курсируют „Орланы“ через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш», — сообщили URA.RU в ЮУЖД. Ежедневный маршрут запланирован из Челябинска в 7:00. В Екатеринбург электричка будет прибывать в 11:18, а отправляться обратно в 18:25. Среди остановок — станции Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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