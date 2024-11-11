Путин напомнил правительству о мерах поддержки многодетных семей

Многодетным семьям в ДФО увеличат выплаты для погашения ипотеки
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин отметил необходимость расширения поддержки многодетных семей Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность увеличения поддержки многодетных семей в рамках реализации поручений, данных по итогам планерного заседания Восточного экономического форума. С 1 июля 2024 года предусмотрено увеличение выплат до одного миллиона рублей на погашение ипотечных кредитов для семей, рождающих третьего и последующих детей в определенных регионах России.

«С учетом ранее данного поручения увеличить с 1 июля 2024 года до одного миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям», — сообщается в перечне поручений. Эти меры ориентированы на семьи, проживающие в Чукотском автономном округе и других территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, где уровень рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по округу. Также было указано, что все указанные меры должны быть реализованы к 15 ноября 2024 года.

Ранее Минтруд выступил с инициативой закрепить приоритет заключения соцконтракта за многодетными семьями. Предложено также увеличить размер компенсации, выплачиваемой работодателям за прием на стажировку участников программы. В настоящее время эта компенсация равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), однако в некоторых регионах установлены свои минимальные значения оплаты труда, превышающие федеральный.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность увеличения поддержки многодетных семей в рамках реализации поручений, данных по итогам планерного заседания Восточного экономического форума. С 1 июля 2024 года предусмотрено увеличение выплат до одного миллиона рублей на погашение ипотечных кредитов для семей, рождающих третьего и последующих детей в определенных регионах России. «С учетом ранее данного поручения увеличить с 1 июля 2024 года до одного миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям», — сообщается в перечне поручений. Эти меры ориентированы на семьи, проживающие в Чукотском автономном округе и других территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, где уровень рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по округу. Также было указано, что все указанные меры должны быть реализованы к 15 ноября 2024 года. Ранее Минтруд выступил с инициативой закрепить приоритет заключения соцконтракта за многодетными семьями. Предложено также увеличить размер компенсации, выплачиваемой работодателям за прием на стажировку участников программы. В настоящее время эта компенсация равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), однако в некоторых регионах установлены свои минимальные значения оплаты труда, превышающие федеральный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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