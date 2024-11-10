10 ноября 2024

В ХМАО снижается добыча нефти и газа

Тюменьстат: в ХМАО добыча полезных ископаемых снизилась на 5,5% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Добыча нефти и газа в ХМАО за месяц упала на 5 %
Добыча нефти и газа в ХМАО за месяц упала на 5 % Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снижается объем добычи нефти и газа. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) по добыче полезных ископаемых в Югре в сентябре 2024 года упал на 5,5% по сравнению с августом.

«Общий индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе — сентябре составил 95,4% к уровню прошлого года. Снижение в сентябре 2024 года относительно августа достигло 5,5%», — отметили аналитики.

По данным статистики, лучше дела идут у югорских нефтесервисов. В сентябре 2024 года они оказали нефтяникам на 22% больше услуг, чем в августе, и на 7% больше, чем в сентябре 2023-го. Несмотря на выросшие за месяц показатели, общий индекс производства в сфере нефтесервисных услуг за январь-сентябрь в Югре снизился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее URA.RU писало, что в июле 2024 года  в ХМАО повысилась добыча нефти и газа.  Индекс промышленного производства полезных ископаемых в Югре за месяц вырос почти на 3%, но показатели были ниже прошлогодних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе снижается объем добычи нефти и газа. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) по добыче полезных ископаемых в Югре в сентябре 2024 года упал на 5,5% по сравнению с августом. «Общий индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе — сентябре составил 95,4% к уровню прошлого года. Снижение в сентябре 2024 года относительно августа достигло 5,5%», — отметили аналитики. По данным статистики, лучше дела идут у югорских нефтесервисов. В сентябре 2024 года они оказали нефтяникам на 22% больше услуг, чем в августе, и на 7% больше, чем в сентябре 2023-го. Несмотря на выросшие за месяц показатели, общий индекс производства в сфере нефтесервисных услуг за январь-сентябрь в Югре снизился на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU писало, что в июле 2024 года  в ХМАО повысилась добыча нефти и газа.  Индекс промышленного производства полезных ископаемых в Югре за месяц вырос почти на 3%, но показатели были ниже прошлогодних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...