В ХМАО снижается добыча нефти и газа

В Ханты-Мансийском автономном округе снижается объем добычи нефти и газа. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) по добыче полезных ископаемых в Югре в сентябре 2024 года упал на 5,5% по сравнению с августом.
«Общий индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе — сентябре составил 95,4% к уровню прошлого года. Снижение в сентябре 2024 года относительно августа достигло 5,5%», — отметили аналитики.
По данным статистики, лучше дела идут у югорских нефтесервисов. В сентябре 2024 года они оказали нефтяникам на 22% больше услуг, чем в августе, и на 7% больше, чем в сентябре 2023-го. Несмотря на выросшие за месяц показатели, общий индекс производства в сфере нефтесервисных услуг за январь-сентябрь в Югре снизился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.
Ранее URA.RU писало, что в июле 2024 года в ХМАО повысилась добыча нефти и газа. Индекс промышленного производства полезных ископаемых в Югре за месяц вырос почти на 3%, но показатели были ниже прошлогодних.
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